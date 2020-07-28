Çorum’daki otopark cinayetine 4 tutuklama
ÇORUM’DA BİR OTOPARKTA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN DE YARALANDI CİNAYETLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1’İ KADIN 4 KİŞİ TUTUKLANDI.
Çorum’da bir otoparkta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı cinayetle ilgili gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi tutuklandı.
23 Temmuz’da meydana gelen olayda. İddialara göre Yavruturna Mahallesi’nde bir otoparkta Yaşar Ç., Murat Ö. ve Recep A. otoparkta oturdukları sırada Mustafa A., Muhammed A.K. ve Kadir S. arasında tartışma çıkmış tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A. tabanca, diğer iki zanlı ise tüfeklerle karşı tarafa ateş etmişti. Olayın ardından ağır yaralanan Yaşar Ç. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetin ardından Mustafa A., Muhammed A.K., Kadir S. ile Sevda A.’yı gözaltına aldı. Haklarında düzenlenen soruşturma dosyası ile adli makamlara sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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