Çorum’daki cinayete 1 tutuklama
ÇORUM’DA BİR İŞYERİNİN ÖNÜNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI CİNAYETLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Çorum’da bir işyerinin önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddialara göre, Adliye Sarayının karşısındaki bir iş yerinin önünde mahkemeye çıkarılan yakınlarını bekleyen İsmail K. (22) ile yanında bulunan Adem K.’nın (24) ara sokaklardan yanlarına gelen Ahmet C.E. ve Okan K., tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu İsmail K. ve Adem K. ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, 20 günlük evli olduğu öğrenilen Adem K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı
Olayın ardından kaçan zanlılardan Ahmet C.E. polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer cinayet zanlısı Okan K. ise polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bugün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının Emniyet Müdürlüğünde yapacak işlemlerin ardında yarın Adliye’ye sevk edilmesi bekleniyor.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25