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Çorum’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’da Narkotimler tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 89,4 gram esrar, 801 adet sentetik uyuşturucu madde ile 3 adet F, G ve A seri numaralı 1 dolar ele geçirildi.

Asayiş 06.09.2021, 17:43
Çorum’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’da Narkotimler tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 89,4 gram esrar, 801 adet sentetik uyuşturucu madde ile 3 adet F, G ve A seri numaralı 1 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 89,4 gram esrar, 801 adet sentetik uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 31 adet fişek ile 3 adet F, G ve A seri numaralı 1 ADB doları ele geçirildi.

Operasyon sırasında evde bulunmayan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, şüpheli şahsın saklandığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Saklandığı evin ikinci katından atlayarak kaçmaya çalışan şahıs yaralandı. Yaralı halde kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin kısa süren bir kovalamacasın ardından yakalandı.

Sevk edildiği hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan şüpheli sevkedildiği mahkeme tarafından TCK’nun 188. maddesindeki yer alan ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet etmek suçlarından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı.

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