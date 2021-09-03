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Çorum’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’un Mecitözü ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök hibrit Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 03.09.2021, 18:59
Çorum’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’un Mecitözü ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök hibrit Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mecitözü İlçe Emniyet Amirliği tarafından yasa dışı ekim faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı bir köye operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde üretimi için dikilmiş, 30 ila 80 santimetre boylarında 80 kök hibrit Hint keneviri (skunk) bitkisi ele geçirildi. Hint kenevirlerine el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak O.K. adlı şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yaparken, ismi açıklanmayan bir başka kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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