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Çorum’da traktör devrildi: 2 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 13.09.2021, 14:21
Çorum’da traktör devrildi: 2 ölü

Çorum’un Kargı ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Kargı ilçe merkezine seyreden Ömer Y. idaresindeki 19 HB 326 plakalı gübre yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Ömer Y. ve traktörde bulunan Zekariya A.’nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ömer Y. ve Zekariya A.’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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