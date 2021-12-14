Çorum’da tarihi eser operasyonu

Çorum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Hz. Süleyman’a ait olduğu değerlendirilen altın kaplama ahit sandığı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın aracında tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait altın kaplama ahit sandığı ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi.

Çorum Müze Müdürlüğünde yapılan ön incelemede ele geçirilen tarihi eserlerin, 2017 yılında Amasya’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen ve Hz. Süleyman’a ait olduğu düşünülen, aralarında bronz mührün de bulunduğu Roma dönemine ait 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğu belirlendi.

Polis tarihi eserlere el koyarken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.