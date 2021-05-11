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Çorum’da silahlı saldırı: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 11.05.2021, 22:13
Çorum’da silahlı saldırı: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, fırından pide aldıktan sonra evine dönen C.B. Altunoğlu Cami yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralan C.B. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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