Çorum’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan O. yönetimindeki 19 ABF 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücü Oğuzhan O. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.