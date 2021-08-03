Çorum’da orman yangını

Çorum’un Alaca ve Sungurlu ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesine bağlı İmat köyü ve Sungurlu ilçesine bağlı Beylice köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, Alaca ve Sungurlu belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği müdahale çalışmaları sonunda yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılan yangın, Orman İşletme ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı. Farklı noktalardan çıktığı tespit edilen yangında sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.