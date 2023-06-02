Çorum’da narkotik operasyonlarında 44 tutuklama

Çorum polisi tarafından 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 85 kişiden 44’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde 45 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 85 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 418,69 gram esrar maddesi, 1 kilo 328,97 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 526 adet ecstasy hap, 26 bin 911 adet sentetik ecza maddesi, 1676,76 gram metamfetamin maddesi, 4 kök Hint keneviri bitkisi, 4,56 gram eroin maddesi, 2,26 gram kokain maddesi, 19,80 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 31,67 gram skunk maddesi ile 13 adet tabanca, 10 adet tüfek, 282 adet mermi, 36 bin 860 TL ve 50 Euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 85 kişiden 44’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.