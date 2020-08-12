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Çorum’da Keresteciler Sitesinde yangın
ÇORUM MERKEZDE BULUNAN KERESTECİLER SİTESİNDE ÇIKAN YANGINA ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR.
Asayiş 12.08.2020, 21:42
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Çorum merkezde bulunan Keresteciler Sitesinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Edinilen bilgilere göre, merkez İskilip Caddesi üzerinde bulunan Keresteciler Sitesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çok sayıda işletmeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının büyüklüğü uzak noktalardan da görüldü.
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