Çorum’da keneden ölüm

Çorum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uğurludağ ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki F.O. adlı kadın rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan F.O. yapılan tetkikler sonucunda KKKA hastası olduğu belirlendi. F.O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.