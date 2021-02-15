Çorum’da karda kayan araç devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kar yağışı sonrasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolu Alacahöyük Kavşağı’nda meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mecit Kılıç yönetimindeki 06 CIB 38 plakalı kamyonet, kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.