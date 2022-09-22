Çorum’da kaçak sigara operasyonu

Çorum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl merkezinde bir şahsın ikamet adresinde kaçak makaron sigara basarak sattığı bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın evinde yapılan adli aramada, 606 kilogram sarma sigaralık kıyılmış tütün, 378 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 214 bin 100 adet çeşitli markalarda makaron sigara, 2 adet çeşitli markalarda elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 1 adet hava kompresörü ele geçirdiler.

Bandrolsüz kaçak makaron sigara, tütün, TAPDK bandrolü ve sigara sarma makinesi ile hava kompresörüne el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan adli işlem başlattı.