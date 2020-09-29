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Çorum’da kaçak içki operasyonu

ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI TİMLER TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZLERCE LİTRE KAÇAK/SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 29.09.2020, 12:38
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Çorum’da kaçak içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda yüzlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyünde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiğini tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda Bin 700 litre fermente içki (şarap), 40 litre distile içki (rakı) ile distilasyon sistemi ele geçirildi.

Kaçak/sahte alkollü içkilere el koyan jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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