Çorum’da haklarında arama kararı bulunan 34 kişi yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucun da haklarında arama kararı bulunan 34 kişi yakalandı.

Çorum’da asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla son bir hafta içersin de yapılan çalışmalar da haklarında arama kararı bulunan 34 kişi yakalanırken, polis ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 9 adet tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tüfek, 2 adet bıçak ve 12 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 34 kişi hakkında adli işlem başlattıkları öğrenildi.