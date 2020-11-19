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Çorum’da damat dehşeti 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı

Çorum’da eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kaynanası, kayınbiraderi, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu vurdu. Olayda kayınbirader hayatını kaybetti.

Asayiş 19.11.2020, 11:16
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Çorum’da damat dehşeti 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı

Çorum’da eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kaynanası, kayınbiraderi, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu vurdu. Olayda kayınbirader hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gencel K. (37) İpeklievler Sokak’ta karşılaştığı kayınbiraderi Serkan Ö. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gencel K., kayınbiraderini önce kesici aletle yaraladı ardından yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası Serkan Ö., başından, yanında bulunan eşi Alev Ö. (28) ile oğlu G.Ö. (3) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinden ayrılan damat bu kez de kaynanasının Çoraklık Küme evlerinde bulunan evine gitti. Gencel K., burada kaynanası Gülizar G.’yi de (56) yanında bulunan pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine her iki olay yerine de çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Serkan Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Gülizar Ö. acil ameliyata alınarak bacağı kesilirken, anne ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından zanlı Gencel K., kiralık olduğu öğrenilen araçla kayıplara karışırken zanlının yakalanması için emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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