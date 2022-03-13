Çorum’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Çorum’da iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çorum Çepni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. ile H.K., M.Y. ve M.E.A. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavga sırasında A.K., yanındaki tüfekle havaya ateş ettikten sonra silahı Ulu Mezarlık içerisine attı. Çıkan kavgada darp edilen A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, A.K.’nin mezarlığa attığı silahı bularak muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.