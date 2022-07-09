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Çorum’da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Asayiş 09.07.2022, 14:35
Çorum’da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Sabah saatlerinden başlayarak saat Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 50 vatandaşın kurban kesimi esnasında yaralandıkları için başvurduğu öğrenildi.

Sungurlu’da 46 kişi hastanelik oldu

Kurban Bayramı’nda Sungurlu’da ilçesinde de manzara değişmedi.

Bayramın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar hastaneye akın etti. Şu ana kadar Sungurlu’ da yaklaşık 46 acemi kasabın Sungurlu Devlet Hastanesi’ne gelerek tedavi olduğu öğrenildi.

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