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Çorum’da acemi kasaplar hastanelere akın etti

Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Asayiş 09.07.2022, 13:14
Çorum’da acemi kasaplar hastanelere akın etti

Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar hastanelere başvurdu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 50 vatandaşın kurban kesimi esnasında yaralandıkları için başvurduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı’nda Sungurlu’da ilçesinde de manzara değişmedi. Bayramın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar hastaneye akın etti. Şu ana kadar Sungurlu’da yaklaşık 46 acemi kasabın Sungurlu Devlet Hastanesine gelerek tedavi olduğu öğrenildi.

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