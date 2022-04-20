Çorum’da 90 bin öğrenciye eş zamanlı 112 eğitimi

Çorum’da eğitim gören yaklaşık 90 bin öğrenciye eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanıtılması, gereksiz çağrıların neden olabileceği sonuçlar hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla protokol imzalandı. Potokol çerçevesinde 456 okulda 90 bin öğrenci ve 7 bin 200 öğretmene eş zamanlı acil çağrı eğitimi verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 456 okul 4 bin 907 derslikte 90 bin öğrenci ve 7 bin 200 öğrenciye acil çağrı eğitimi verildiğini açıkladı.

Daha önce acil yardım çağrılarının 110, 112, 155, 156, 177 gibi numaralardan yapılırken artık 112 çatısı altında toplandığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Daha önce acil durumlarda vatandaşlarımız değişik numaraları aramak zorunda kalıyorlardı. Acil durumlarda değişik numaraların olması herhangi bir acil çağrı durumunda bunların hatırlanamaması bir takım sorunları beraberinde getiriyordu. İnsanımız zor durumlarda, acil durumlarda hangi numarayı arayacağını unutuyor. Hatırlaması zor olabiliyor. Bundan dolayı bazen can ve mal kayıpları olabiliyor. Acil çağrıların 112 altında toplanması zaman ve can kayıplarının önüne geçmiş oldu” dedi.

“600 bin çağrı cevaplandı”

112 Acil Çağrı Merkezinde bugüne kadar 600 bin çağrı cevaplandığını açıklayan Vali Çiftçi, “Acil çağrıların tek numara altında toplanması ilgili çalışmalar 2009 yılında pilot il olarak Antalya’da başladı. Ardından kademe kademe illerimize yaygınlaştırıldı. Çorum’da da 27 Ocak 2021 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezimiz faaliyete geçti. Bu süre zarfında ilimizde toplam 600 bin çağrı cevaplandı. Acil çağrı merkezimizde Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, sağlık, itfaiye, AFAD, Orman Yangın var. Kurumlarımız entegre bir şekilde çalışıyorlar. Sistemden beklenen amaç şu, vatandaş değişik numaraları arama yerine tek bir numarayı arasın. Birlikte sevk edilmesi gereken kurumlar en kısa zamanda olay mahalline intikal etsinler. 112’nin devreye aldığı farklı hizmetlerde var. Yabancılar da zaman zaman yardım talebinde bulunabiliyor. Onlara da Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca dillerinde hizmet veriliyor. Engelli vatandaşlarımız içinde engelsiz 112 uygulaması var. SMS, E-Call hizmeti var. Bütün bunlar vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için kurgulanmış sistem” ifadelerini kullandı.

“112 gereksiz yere meşgul etmeyelim”

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Vali Çiftçi, “Vatandaşlarımızdan bazıları da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere kullanabiliyorlar. Gece yarısı sıkılanlar, amacı dışında arayanlar oluyor. Şunu düşünmemiz gerekiyor o anda ihtiyacı olan bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşamadığını, kendimizi onun yerine koyarak sevdiklerimizin başına bir şey geldiğini düşünerek lütfen açil çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Görevlileri meşgul etmeyelim. Zaman zaman gereksiz yere 112’yi arayanlar oluyor. Bunlara da idari para cezası uyguluyoruz. İlkinde 562 TL uygulanıyor. Devam ederse cezalarda katlanarak devam ediyor. Tüm bunları öğrencilerimize anlatalım. Tüm ana sınıflarda, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde yaklaşık 90 bin öğrencimize eş zamanlı olarak eğitim veriliyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi nu konuda bilinçlendirelim. İnşallah maksat hasıl olur” şeklinde konuştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arife Demiral da katıldı.