banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları neler oldu?
Bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları neler oldu?
İstanbul’da yağmura doyacağız!
İstanbul’da yağmura doyacağız!
Trump Biden'ın yemin törenine katılmayacak
Trump Biden'ın yemin törenine katılmayacak
Bitcoin Tesla’yı da geride bıraktı
Bitcoin Tesla’yı da geride bıraktı

Çorum’da 2020 yılında trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

Çorum’da 2020 yılında meydana gelen 2 bin 751 trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, bin 966 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Asayiş 08.01.2021, 19:35
3
Çorum’da 2020 yılında trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

Çorum’da 2020 yılında meydana gelen 2 bin 751 trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, bin 966 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis sorumluluk bölgesinde ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayısında geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10 azalma görüldüğü belirtildi. Çorum’da son 10 yılda motorlu taşıt sayısının yüzde 37, sürücü belgesi sayısının da yüzde 46 arttığı ifade edilen açıklamada, "Çorum’da 2019 yılında bin 321, 2020 yılında ise yüzde 18 düşüşle bin 83 yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. 2019 yılında 2 bin 486, 2020 yılında ise bin 966 kişi yaralanmıştır. 2019 yılında meydana gelen 12 ölümlü trafik kazasında 16, 2020 yılında meydana gelen 14 ölümlü kazada da ise 16 kişi ölmüştür. 2019 yılında toplam 3 bin 51, 2020 yılında ise 2 bin 751 kaza oldu" denildi. Açıklamada, kaza oranlarında yüzde 10’luk azalış olduğuna dikkat çekilerek, "Trafik güvenliği uygulama belgesi ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda yürütülen eylem planları, kampanyalar, etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme, bilinçlendirme ve algı yönetimi faaliyetleri sonucunda il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 2011 yılında 32 olan can kaybı sayısı 2020 yılı sonunda 16’ya düşüp yüzde 50 azaltma hedefine ulaşılarak önemli başarı sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12