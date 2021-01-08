Çorum’da 1 haftadır aranan genç kızın cesedine ulaşıldı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde bir hafta önce kayıplara karışan genç kızın cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Müberra Gökçe, kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Bunun üzerine genç kızın ailesi jandarmaya başvurarak yardım istedi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma ve Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. İlk olarak AFAD ve jandarma ekipleri dağlık ve ormanlık arazide genç kızı aradılar.

Arama-kurtarma çalışmalarında Müberra Gökçe’ye ait herhangi bir ize rastlanmazken, AFAD ekipleri Boyabat Barajı’nda çalışma başlattı. AFAD Su Altı arama ekibinin baraj gölünde yaptıkları çalışmalar sonucunda genç kızın cesedine ulaşıldı. AFAD tarafından sudan çıkarılan Gökçe’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.