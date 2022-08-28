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Çorum’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Çorum’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobillere zarar verdi.
Asayiş 28.08.2022, 18:04
Çorum’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobillere zarar verdi.
Kentte saat 16.30 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.
Dolu yağışından dolayı ekili bahçeler zarar gördü. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
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