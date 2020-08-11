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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
ÇORUM'DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 590 KÖK HİNT KENEVİRİ İLE 6,6 KİLOGRAM KURUMAYA BIRAKILMIŞ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 11.08.2020, 15:26
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Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 590 kök Hint keneviri ile 6,6 kilogram kurumaya bırakılmış esrar ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz Hint keneviri yetiştiren kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 590 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 6,6 kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
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