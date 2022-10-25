Çorum Polisi’nden uyuşturucu operasyonu

Çorum il Merkezi’nde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il Merkezi’nde yapılan çalışmaları neticesinde, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda; 33 gram metamfetamin maddesi, 2 adet cam pipo, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 Dolar ve 2 bin 675 TL ile 4 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Türk ceza kanunun 188 maddesine istinaden gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çorum kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.