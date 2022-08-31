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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Asayiş 31.08.2022, 18:14
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, bir şahsın yakın zamanda yüklü miktarda sentetik ecza maddesi getireceği tespit edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın üzerinde bin 120 adet sentetik ecza maddesi hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 Adet (9 mm) fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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