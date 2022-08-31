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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir seraya düzenlenen operasyonda çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.
Asayiş 31.08.2022, 15:56
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir seraya düzenlenen operasyonda çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.
İl merkezinde bulunan bir kişinin kurduğu serada esrar maddesi elde etmek amacıyla, Hint keneviri bitkisi ekimi yaptığı yönünde bilgi alan narkotik timleri, seranın bulunduğu bahçeye operasyon düzenlediler. Yapılan incelemelerde sera içerisinde boyları 1 metre 70 santimetre ile 2 metre arasında değişen 12 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Serada bulunan 12 kök Hint keneviri bitkisini imha etmek üzere söken polis ekipleri, sera sahibi hakkında da adli işlem başlattığı öğrenildi.
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