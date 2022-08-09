banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de
Bakan Soylu: “Terör örgütlerine nefes aldırmamaya çalışıyoruz”
Bakan Soylu: “Terör örgütlerine nefes aldırmamaya çalışıyoruz”
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, il merkezinde uyuşturucu madde nakli ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 09.08.2022, 15:06
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, il merkezinde uyuşturucu madde nakli ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların yapılan üst araması ile ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 50 adet ekstazi hap, 108 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza ile 1 kilo 188 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 1 kişi yapılan işlemlerin ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
33°
açık