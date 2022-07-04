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Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 04.07.2022, 17:34
Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 1 kişi uyuşturucu madde bulundurmak, 2 şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan üst araması ile araç ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda; 9,79 gr. esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri bitkisi, 10,29 gr. metamfetamin maddesi, 254 adet sentetik ecza, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 2 adet fişek, 1 adet cam pipo ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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