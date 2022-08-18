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Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 18.08.2022, 15:08
Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nartotik timleri il merkezinde bulunan iş yerine operasyon düzenlediler. İş yerinde ve şahsın yapılan üst aramasında 70 tablet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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