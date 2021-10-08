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Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde

Asayiş 08.10.2021, 16:30
Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde

bir işyerine düzenlenen operasyonda 3 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın il merkezinde bulunan işyerinde tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon düzenlediler. Operasyonda işyerinde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 adet Meryem ana heykeli, 1 adet Osmanlı dönemine ait mühür ile 1 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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