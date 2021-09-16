banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Çorum polisi’nden sentetik ecza operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Asayiş 16.09.2021, 19:02
Çorum polisi’nden sentetik ecza operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 55 plakalı bir aracı takibe alan narkotimler, durdurdukları araçta yapılan aramada 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında TCK’nun 191 maddesinde yeralan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonu genişleten Narkotik ekipleri, sentetik ecza maddelerini sattığı tespit edilen başka bir şahsın yakalanması çalışma başlanılmış, düzenlenen operasyonda şahıs ikametinde yakalandı. Yakalanan şahsın ikamet ve aracında yapılan aramalarda bir önceki operasyonda ele geçirilen aynı tip ve özelliklerde 32 adet daha sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında TCK’nun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0