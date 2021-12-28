Çorum polisinden sahte içki operasyonu

Çorum’da polis ekipleri tarafından il merkezi ve Mecitözü ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda bin 278 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi ve son günlerde sahte içki zehirlenmelerinden çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine KOM ekipleri denetimlerini artırdı. Kaçak/sahte alkollü içki üreten ve piyasaya süren şahıslar hakkında ulaşılan istihbari bilgiler doğrultusunda ekipler, il merkezi ve Mecitözü ilçesinde 2 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 278 litre el yapımı sahte içki, 11 kilogram sahte içki yapımında kullanılan anason maddesi, 5 kilogram sarma sigaralık kaçak kıyılmış tütün, 640 adet kaçak makaron sigara, 26 adet kaçak sigara doldurma aparatı ile 1 adet ruhsatsız yarı otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 29 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen yasa dışı ürünlere el koyan polis ekipleri 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.