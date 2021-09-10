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Çorum polisinden kaçak içki operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 62 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Asayiş 10.09.2021, 17:20
Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 62 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda iki şahsın iş yerlerinde ve araçlarında el yapımı kaçak alkollü içki satışı yaptıklarının tespit edildi. Düzenlenen operasyonda iş yeri ve iş yeri sahiplerinin araçlarında yapılan aramalarda 62 litre çeşitli marka ve ebatlarda kaçak alkollü içki ile 4 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde yakalandı.
Kaçak alkollü içkiler ile uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlattı.