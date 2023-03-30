Çorum polisinden kaçak alkol ve sigara operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Sungurlu İlçesi’nde düzenlenen 8 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki, tütün, sigara ile ruhsatsız silah ve sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Merkezi ve Sungurlu İlçesinde 7-28 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonel çalışmalarda 99 bin 800 adet kaçak makaron sigara, 39,5 kg kaçak kıyılmış tütün, 8 bin 36 litre kaçak içki, 25 şişe kaçak içki, 28 adet kaçak elektronik sigara likidi, 11 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet sigara basma makinesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet suç unsuru senet, 2 adet suç unsuru çek, 2 adet sahte 100 Amerikan Doları, 1 adet sahte 1 Amerikan Doları, 1 adet sahte para kontrol kalemi ele geçirildi.

Kaçak alkollü içki ve sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.