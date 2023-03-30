Çorum polisinden kaçak alkol ve sigara operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Sungurlu İlçesi’nde düzenlenen 8 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki, tütün, sigara ile ruhsatsız silah ve sahte para ele geçirildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Sungurlu İlçesi’nde düzenlenen 8 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki, tütün, sigara ile ruhsatsız silah ve sahte para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Merkezi ve Sungurlu İlçesinde 7-28 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonel çalışmalarda 99 bin 800 adet kaçak makaron sigara, 39,5 kg kaçak kıyılmış tütün, 8 bin 36 litre kaçak içki, 25 şişe kaçak içki, 28 adet kaçak elektronik sigara likidi, 11 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet sigara basma makinesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet suç unsuru senet, 2 adet suç unsuru çek, 2 adet sahte 100 Amerikan Doları, 1 adet sahte 1 Amerikan Doları, 1 adet sahte para kontrol kalemi ele geçirildi.
Kaçak alkollü içki ve sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.