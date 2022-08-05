Çorum Çevreyolu’nda trafik kazası: 6 yaralı

Çorum çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı’nda belediye vidanjörü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; çevreyolu İlim Yayma Kavşağı’nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Ali Osman Bekdemir yönetimindeki 19 TS 146 plakalı kamyonet ile Mavral Sokak’tan Buhara kavşağına kırmızı ışık ihlali yaparak geçen Mehmet Şen yönetimindeki 19 TA 063 plakalı belediye’ye ait vidanjör çarpıştı. Meydana gelen kazada, iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.