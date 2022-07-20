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Çorum-Ankara karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 20.07.2022, 18:07
Çorum-Ankara karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan H.N. yönetimindeki 06 N 8407 plakalı otomobil, bir başka araca arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü H.N. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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