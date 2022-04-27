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Çoruh nehrinde 11 yıl önce kaybolan oğullarının yasını tutuyorlar

Artvin’de, 2011 yılında otomobiliyle Çoruh Nehri’ne düşerek kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki mühendis Orhan Kemal Ulusoy’un ailesi, 11 yıl geçmesine rağmen oğullarını arıyor. Çoruh nehrine karanfil bırakan aile kayıp mühendis oğullarının yasını tutuyor.

Asayiş 27.04.2022, 09:50 27.04.2022, 10:01
Çoruh nehrinde 11 yıl önce kaybolan oğullarının yasını tutuyorlar

Artvin’de, 2011 yılında otomobiliyle Çoruh Nehri’ne düşerek kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki mühendis Orhan Kemal Ulusoy’un ailesi, 11 yıl geçmesine rağmen oğullarını arıyor. Çoruh nehrine karanfil bırakan aile kayıp mühendis oğullarının yasını tutuyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 22 Nisan 2011’de otomobiliyle Çoruh Nehri’ne düşerek kaybolan mühendis Orhan Kemal Ulusoy’un acılı anne ve babası, oğullarının düştüğü nehirde 11 yıldır bir iz arıyor.

Kayıp mühendis Orhan Kemal Ulusoy’un yazları Antalya’da kışları Erzincan’da yaşayan anne ve babası bu yılda Çoruh nehrine karanfil bırakarak kayıp oğullarını yasını tuttular.

“Oğlumuzun adına fidan diktik mezarı yok ama bu dünyada dikili bir ağacı olsun"

"Burada dağa taşa suya oğlumun adını haykırıyorum" diyen baba İrfan Ulusoy, “Acısı ilk gün ki gibi taze. Biz oğlumuz için Çoruh Nehri kıyısına bir tane dut, bir tanede kiraz fidan diktik. Bu fidanlar meyve verdi. Bu fani dünyada oğlumun bir diki mezar taşı yok, lakin dikili bir ağacı var. Dut ağacına oğlumun adını verdim. Orhan Kemal Ulusal adına diktiğim dut ağacımız onun adını kaybolduğu Çoruh Vadisi’nde yaşatacak. Diğer ağacı da oğlumla birlikte kaybolan ve sonradan cesedini bulduğumuz mühendis arkadaşı Hüseyin Dervişoğlu adına da diktik” dedi.

“Gençleri oğluma benzettiğim için hep üniversite bahçelerinde oturuyorum”

Anne Fatma Ulusoy ise yaptığı açıklamada “Gençleri, hep oğluma benzetiyorum. Bu yüzden hep gençlerle oturuyorum. Yaşlılarla oturmuyorum hep gençlerle oturuyorum. Üniversitelerin bahçesinde oturuyorum. Ölümünü halen kabul edemedik. Oğlumuzu yad etmek için Antalya’dan buraya geldik. Oğlumun fotoğraflarını yanımdan eksik etmiyorum. Her gece onun fotoğraflarıyla uyuyorum. 11 yıldır onun fotoğraflarıyla uyuyorum. 11 yıl değil 11 milyon yılda geçse bu acı hafiflemez, bu özlem dinmez. Ölüme kadar bizim yüreğimizde yaşayacak. Bize sağ duyulu olmamız yönünde kızlarım ve çevremdeki insanlar sürekli telkinde bulunuyor. Ama elimde değil. Biz bu sevdadan vazgeçemiyoruz” ifadelerini kullandı.

#nehir #çoruh #Artvin
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