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Çorlu’da yatak üretim fabrikası alev alev yandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapan bir fabrikada büyük çaplı yangın meydana geldi.
Asayiş 15.09.2022, 05:44
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapan bir fabrikada büyük çaplı yangın meydana geldi.
Olay, gece yarısı Türkgücü Mahallesi’nde meydana geldi. Yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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