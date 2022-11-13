Çorlu’da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Tekirdağ KOM) ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (Çorlu KOM) ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çorlu Cemaliye Mahallesi’nde 3 şahsın üzerinde ve şahısların yakalandığı yer civarında yapılan aramalarda toplamda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan N.S. ve G.D. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.