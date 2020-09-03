Çorlu’da uyuşturucu operasyonu
ARAMALARDA 50 FİŞEK EROİN MADDESİ, 5 FİŞEK BONZAİ ADI DA VERİLEN SENTETİK KANNABİNOİD MADDESİ, 26 FİŞEK KOKAİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satın alan ve kullanan şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.
Çorlu NSM ekipleri Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 ayrı şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 50 fişek eroin maddesi, 5 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 26 fişek kokain maddesi ele geçirildi.
17 şüpheli şahıstan birine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılırken, 16 kişiye de kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçundan yasal işlem yapıldı.
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