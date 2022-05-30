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Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.
Asayiş 30.05.2022, 11:23
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket sipariş çalışanı S.Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletten düşmesi sonucu yaralanan S.Y. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle tıkanan trafiği açtı.