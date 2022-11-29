Çorlu’da sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi: 3 yaralı

Çorlu’da iki ayrı mahallede meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüsteki 2 genç hafif yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Türkgücü yolu üzeri Beşkavaklar mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden D.D. idaresindeki 59 YG 576 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp savrularak, karşı yönden gelen E.G.’nin kullandığı 34 GJ 1941 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpışma sonrası yoldan çıkan minibüs, tel çitlere çarparak durabildi. Kazada sürücü E.G. ve araçta yolcu olarak bulunan S.D. hafif yaralandı. Yaralı iki genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık görevlileri çıkardı

Diğer kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta meydana geldi. Şebnem Sokak’tan çıkış yapan Meltem K. idaresindeki 59 ZK 787 plakalı araç ile Hikmet G. yönetimindeki 59 T 551 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan taksi şoförü Hikmet G. olay yerine gelen itfaiye ve sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası araçtan çıkarıldı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sağanak yağışın aralıklarla 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, yağışlı havalarda kazaların sıklıkla yaşandığını ifade ederek sürücüleri dikkatli olmaya davet etti.