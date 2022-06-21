Çorlu’da patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde TESKİ’nin patlayan su borusu yolları göle çevirdi.

Çorlu ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan Santral mevkiinde TESKİ’nin patlayan su borusu ilçenin sokaklarını adeta dereye çevirdi. Göle dönen yollar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar TESKİ’ye tepki göstererek, "Arıza vardı gidermeye çalışılıyordu ondan kaynaklandı. Bu bizim kaderimiz. Çorlu’da yaşıyoruz. Nasıl yönetildiğimiz belli. Madem araba gelmiş neden çalışmıyorlar" dediler.