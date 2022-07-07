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Çorlu’da müzisyene silahlı saldırı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı.

Asayiş 07.07.2022, 13:07
Çorlu’da müzisyene silahlı saldırı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 3. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.B. ile klarnet ustası F.Y. sokakta karşılaştı. Öfkeli A.B., silahla 3 el ateş açtığı müzisyen F.Y.’yi bacağından yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan müzisyenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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