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Çorlu’da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.06.2022, 09:14
Çorlu’da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Recep Cabbar idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyreden Barış Can Yaman yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Recep Cabbar ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Hüseyin Dinçdönmez yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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