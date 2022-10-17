banner596

banner547

Son Dakika

Çorlu’da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Asayiş 17.10.2022, 13:02
Çorlu’da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri çevre yolu köprü alt geçidindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu yan yoldan İstanbul istikametine seyreden B.K. idaresindeki 59 AAF 086 plakalı kamyonet, yoldan geçen M.D. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan M.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)