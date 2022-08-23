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Çorlu’da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da yük bindirme esnasında dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı.
Asayiş 23.08.2022, 15:55
Tekirdağ Çorlu’da yük bindirme esnasında dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı.
Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir un fabrikası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yük bindirme öncesi kamyon kasasına çıkan sürücü D.Ö. kapakları açarken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.