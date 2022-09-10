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Çorlu’da kaçak telefon ve makaron ele geçirildi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak cep telefonu ile içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Asayiş 10.09.2022, 11:23
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak cep telefonu ile içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kaçakçılığın her türlüsüne geçit vermeyen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu’da gümrük kaçağı telefon satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye ait 6 ayrı iş yerine baskın düzenleyerek arama yaptı.
Yapılan aramalarda toplamda 30 adet çeşitli marka ve modelde kayıt dışı cep telefonu ile içi tütün ile doldurulmuş toplam 35 bin adet makaron ele geçirdi.
Ele geçirilen kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri toplamda 5 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.
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